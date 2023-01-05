Загарбники поцілили у будинок, зазначив голова Херсонської ОВА.

У Херсоні сьогодні, 5 січня, внаслідок російського обстрілу центру міста загинув 20-річний постраждалий.

Хлопець помер на місці від отриманих поранень, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона - влучили в будинок", - повідомив Янушевич.

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Ситуація в Херсоні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні чотири людини постраждали внаслідок ранкового обстрілу російськими загарбниками населених пунктів Чорнобаївка та Комишани на Херсонщині.

Російські загарбники минулої доби 41 раз обстріляли Херсон та область.

Нагадаємо, вранці 24 грудня ворог масовано обстріляв центр Херсона. Ярослав Янушевич писав, що загинули 10 мирних жителів, а понад 60 - отримали поранення. Станом на 26 грудня 18 постраждалих перебували у тяжкому стані. За життя постраждалих боролися медики.

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