Упродовж минулої доби супротивник здійснив майже 30 обстрілів.

Російські окупанти за минулу добу вбили трьох і поранили 12 українських громадян в Херсонській області.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram. "За минулу добу противник здійснив 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - повідомив голова ОВА.

По місту Херсон російські загарбники випустили вісім снарядів, які поцілили у житлові квартали населених пунктів області. "Через російську агресію три людини загинули, 12 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Ситуація в Херсонській області - сьогодні це варто знати

Росіяни 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Були підтовлені населені пункти на частині правобережжя Херсонської області, а також на тимчасово окупованій території лівобережжя регіону. Варто зазначити, що росіяни заважали людям евакуюватися.

11 червня стало відомо, що ворог обстріляв човен з цивільними, які евакуювалися - відкрили вогонь у спини цивільних. Унаслідок підступної атаки загинули три особи, а 23 - постраждали.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військовіі грабують підтоплені села, у яких починає сходити вода після підриву Каховської ГЕС.

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