У Голій Пристан росіяни закрили людей у місцевій школі і не випускають.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військовіі грабують підтоплені села, у яких починає сходити вода після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що загарбники закривають в'їзди до сіл та міст і виносять все цінне з будинків.

"Зараз велика вода починає сходити та місцеві хочуть повернутися додому. Проте росіяни закрили в’їзд до цих сіл та міст та активно розграбовують будинки. Зокрема така ситуація в селі Велика Кардашинка Скадовського району. Росіяни грабують навіть будинки, де лишилися люди", - пишуть в ЦНС.

У Голій Пристані росіяни заблокували людей у місцевій школі. В них забрали паспорти та не відпускають додому.

Підрив Росією Каховської ГЕС - ситуація на Херсонщині

Як раніше повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня 2023 року російські військові підірвали Каховську ГЕС, зруйнувавши машинну залу і греблю.

Внаслідок цього у Херсонській області було підтоплено 47 населених пунктів, з яких 33 - на підконтрольній Україні території та 14 – на тимчасово окупованій.

Станом на вечір 11 червня площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі, вода поступово відступає з Херсонщини.

Днями у мережі показали, як зникло Каховське море, також в "Укргідроенерго" опублікували фото очевидців, який вигляд сьогодні має Каховська ГЕС.

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