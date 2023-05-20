Рятувальники підтвердили, що жертв та постраждалих немає.

Сьогодні вночі російські окупанти ударними дронами атакували столицю. Всі дрони було збито, однак внаслідок падіння уламків у житловій 9-ти поверхівці пошкоджено 4 квартири, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"В одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає, додали у ДСНС. Вночі мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці виникло загоряння.

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"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці", - інформував міський голова.

Атака дронами по Києву 20 травня - що треба знати

Після опівночі в Києві, Київській та Чернігівській областях було оголошено повітряну тривогу. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в небі столиці спрацювала ППО, засобами протиповітряної оборони було знищено у повітрі всі виявлені баражуючі боєприпаси Shahed. Це була 11 атака ворога на столицю від початку травня.

Уламки впали у чотирьох районах. Зазначалось, що у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, Дарницькому – пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто. В Печерському районі – є пошкодження вікон житлового будинку, в Соломʼянському пошкоджені дорожнє покриття і автотранспорт.

Командування Повітряних сил згодом інформувало, що під час масованої атаки РФ у ніч на 20 травня 2023 року сили ППО знищили в українському небі 20 ударних дронів Shahed-136/131, 18 з яких окупанти спрямували на Київську область з північного напрямку.

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