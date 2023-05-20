У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про загрозу атаки дронів.

Після опівночі у Києві, Київській та Чернігівській областях була оголошена повітряна тривога.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав ставись уважно до тривоги та не знімати роботу ППО.

"Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

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У Київській обласній військовій адміністрації також повідомили про загрозу атаки дронів.

"Працюють сили ППО. Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників!", - повідомили там.

1:20. У Києві працює ППО, повідомили в КМВА.

1:33. У КОВА попередили, що еебезпека ворожих БпЛА в області зберігається.

1:37. В Києві у Дарницькому районі виникла пожежа через падіння уламків БПЛА.

"Попередня інформація. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа даху 10-поверхової будівлі в Дніпровському районі міста. Усі потрібні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

1:47. Мер Києва Кличко повідомив про займання внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі столиці

"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило." - зазначив міський голова.

2:00. У КМВА поінформували, що відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста, яка виникла внаслідок падіння уламків. Інформація щодо потерпілих поки не надходила.

2:20. КМВА повідомила, що падіння уламків також зафіксували на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах Києва, інформацію про постраждалих уточнюють.

Атаки РФ - подробиці

У у ніч проти 19 травня російські війська атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе Shahed. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, українським бійцям вдалося знищити 16 БПЛА та три ракети "Калібр".

У Збройних силах України (ЗСУ) назвали ймовірні причини, через які російські війська стали активніше атакувати вночі.

Російська Федерація дотримується обраної тактики обстрілів України і не змінює її. Головними цілями для окупантів залишаються військові об'єкти, оборонні підприємства, а також інфраструктурні об'єкти.