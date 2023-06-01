Вже відомо про 3 загиблих та 10 постраждалих внаслідок обстрілу.

Цієї ночі російські окупанти завдали чергового зухвалого удару по столиці, атакувавши, зокрема, дитячу поліклініку. Удар ворога забрав життя щонайменше трьох і скалічив понад десять людей (серед загиблих та постраждалих є діти).

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ударів по столичному регіону було завдано зі застосуванням ракет типу "Іскандер".

"Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені", – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

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Крім цього, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою", – наголошують в Генштабі.

Атака РФ на Київ 1 червня

Близько 03:00 1 червня в Києві та області було оголошено повітряну тривогу.

Незабаром стало відомо, що російські окупанти завдали ударів по Києву та області, попередньо – крилатими та/або балістичними ракетами.

Внаслідок падіння уламків ракет в кількох районах міста було зафіксовано руйнування, є жертви серед цивільного населення.

Станом на 07:15 ранку відомо про 3 загиблих (з них одна дитина 10-11 років), 10 травмованих (серед них одна дитина).

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