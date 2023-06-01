Попередньо, внаслідок атаки загинули три людини, з яких двоє – діти.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що під час атаки по Києву в ніч на 1 червня 2023 року, внаслідок якої загинули двоє дітей, росіяни, ймовірно, застосували крилаті ракети балістичного типу. Усі виявлені цілі були збиті засобами ППО.

"Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей. Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили). За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. На жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування", – наводить його слова прес-служба КМВА у Telegram.

За словами очільника адміністрації, у Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок. Внаслідок цього, попередньо, 3 людини загинуло, ще до 10 отримали поранення.

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"Найстрашніше, що серед загиблих – двоє дітей", – наголосив Попко.

Водночас у Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто, падіння уламків на проїжджу частину.

"Є потерпілі. Усім надана медична допомога. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", – додав начальник КМВА.

Атака РФ на Київ 1 червня

В ніч на 1 червня росіяни атакували Київ ракетами. В столиці лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО по ворожих цілях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на території Деснянського та Дніпровського районів впали уламки. Пошкоджено поліклініку та багатоповерхівку у Деснянському районі.

Згодом зʼявилася інформація про трьох загиблих. Серед жертв російського удару – двоє дітей. Зазначалося, що в Деснянському і Дніпровському районах поранення отримали 14 осіб. 9 із них госпіталізували, ще 5 отримали медичну допомогу на місці.

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