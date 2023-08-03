Ця повітряна тривога стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.

В ніч на 3 серпня відбулася восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів Shahed по Києву.

Про це йдеться у повідомленні КМВА. Там підкреслили, що знов, як і вчора, атака була масована. "Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", - розкрили деталі у КМВА.

За інформацією на цю хвилину, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань. При цьому в КМВА зазначили, що дані можуть уточнюватися.

Відео дня

Ця повітряна тривога в столиці тривала рівно три години і стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.

"Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Дякуйте їм частіше, і не лише у дні, коли є тривоги", - закликав начальник КМВА Сергій Попко.

Нічна повітряна тривога

Уночі в Києві та декількох областях оголошували повітряну тривогу. В небі України були зафіксовані ворожі дрони-камікадзе. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях загроза застосування ударних БПЛА.

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