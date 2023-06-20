Крім застосування БПЛА, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300.

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "Пуски здійснювались північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря", - уточнюється у повідомленні.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів, з яких 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.

Відео дня

"30 "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ", - зазначили в ЗСУ.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київська область, де було знищено понад два десятки "Шахедів".

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300.

Нічна атака окупантів: деталі

Вночі в цілій низці областей лунала повітряна тривога. Пізніше стало відомо про влучання в інфраструктурний об'єкт у Львові, а в Запорізькій області ворог влучив у фермерське господарство.

Пізніше у КМВА повідомили, що над столицею ППО збила 20 "шахедів". Даних про постраждалих не надходило.

Вас також можуть зацікавити новини: