У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "Пуски здійснювались північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря", - уточнюється у повідомленні.
Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів, з яких 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.
"30 "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ", - зазначили в ЗСУ.
Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київська область, де було знищено понад два десятки "Шахедів".
Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300.
Нічна атака окупантів: деталі
Вночі в цілій низці областей лунала повітряна тривога. Пізніше стало відомо про влучання в інфраструктурний об'єкт у Львові, а в Запорізькій області ворог влучив у фермерське господарство.
Пізніше у КМВА повідомили, що над столицею ППО збила 20 "шахедів". Даних про постраждалих не надходило.