За словами Зеленського, Україна робить максимум для того, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі нічної атаки росіян по території України. Загалом країна-терорист запустила 37 дронів-камікадзе.

"37 "Шахедів" загалом було за цю одну ніч. Частину вдалося збити. Але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання в південних районах – Одещина, наші порти", – зазначив він у вечірньому відеозверненні до українців.

За словами Зеленського, Україна робить максимум для того, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони.

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"Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. І не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли бʼє по наших портах, по нашій інфраструктурі. Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, не лише проти нашої держави", – додав глава держави.

Президент зауважив, що Москва веде битву за глобальну катастрофу – "цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився". За його словами, Кремлю також потрібні цінові кризи та збої в постачанні продукції.

"Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", – наголосив Зеленський.

Атака дронів по Україні

В ніч на 2 серпня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Пуски "Шахедів" здійснювалися з трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим). Вранці Повітряні сили ЗСУ інформували, що Силами оборони України знищено 23 ударних БпЛА.

Зазначалося, що більшість "Шахедів" знищено на Київщині та Одещині. Зокрема, над Одеською областю збили 11 дронів. За даними Одеської обласної прокуратури, ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

Пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морського вокзалу.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що українські захисники відпрацювали вночі дуже ефективно, але систем ППО не вистачає.

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