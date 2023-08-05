Ворог підступно використовує міни, зазначив командувач Сил підтримки армії України.

На південному напрямку триває контрнаступ ЗСУ, складність ведення наступальних дій полягає у тому, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень.

Ця ворожа система складається з декількох смуг, кожна з яких має протяжність від 10 до 40 км й достатньо велику щільність. Як повідомляє Military Media Center, про це розповів командувач Сил підтримки Збройних сил України бригадний генерал Дмитро Герега.

"Смуги загороджень містять протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротові перешкоди", - зазначив він. Бригадний генерал додав, що окупанти підступно використовують міни, зокрема, так, щоб їх не можна було дістати.

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"Для подолання таких загороджень необхідна значна кількість інженерно-саперних підрозділів, особовий склад яких має бути спроможний пророблювати проходи в мінно-вибухових загородженнях противника як вручну, так і за допомогою спеціальної інженерної техніки, наявність якої на таку кількість загороджень недостатня", - підкреслив Герега.

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10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ 2023 розпочався. За відомостями Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці 5 серпня, наші захисники та захисниці продовжують рухатися вперед на Мелітопольському й Бердянському напрямках.

Крім того, повідомлялося про серйозні успіхи на Бахмутському напрямку. За відомостями командувача Сухопутних військ армії України генерал-полковника Олександра Сирського, вороги знаходяться в напівоточенні.

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