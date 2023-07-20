Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що намагатиметься якомога швидше звільнити Бахмут.

Зараз створено всі умови для повернення міста Бахмут Донецької області під контроль Києва, російські загарбники перебувають у напівоточенні.

Зараз українські воїни перейшли до активних контрнаступальних дій, щоб покращити тактичне положення і охоплення Бахмута з флангів і створення таким чином умов для взяття його в оточення, розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю, повідомляє "BBC News Україна".

"…я вважаю, що це була велика помилка "Вагнера", коли він повністю заліз в Бахмут, зазнав, можна сказати, шалених втрат в особовому складі. Фактично вони втратили боєздатність. На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами", - заявив співрозмовник.

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Генерал-полковник зазначив, що намагатиметься якомога швидше відвоювати місто. "…взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", - сказав Сирський.

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Українські воїни героїчно дуже тривалий час боронили Бахмут й завдали величезних втрат російським загарбникам, зокрема, приватній військовій компанії "Вагнер".

Наприкінці травня ватажок найманців Євген Пригожин заявив, що Бахмут повністю захоплено. В Міноборони України потім повідомили, що у місті наші воїни контролюють деякі об'єкти.

Потім стало відомо, що ЗСУ пішли в контрнаступ, зокрема, на Бахмутському напрямку. Сили оборони України станом на 10 липня на цьому напрямку звільнили від росіян понад 20 квадратних кілометрів.

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