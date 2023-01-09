Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми.

У понеділок, 9 січня, російські окупанти вдарили по Краматорську (Донецька область), двоє людей загинули.

Про це повідомляють у Офісі президента України. Також оприлюднено фотографії з місця удару. На них можна побачити воронку від ракети, пожежу та руйнування. "Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в автівці, загинули", - йдеться у повідомленні.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що окупанти нанесли ракетні удари по Краматорську та Костянтинівці.

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"У Костянтинівці ракети впали за межами міста - ніхто не постраждав. У Краматорську - влучили у дорогу на вулиці Олекси Тихого, згорів легковий автомобіль. За попередньою інформацією, дві людини, які у ньому перебували, загинули", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Обстріли Краматорська

Як повідомляв УНІАН, вночі російські окупанти здійснили 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 - по Костянтинівці у Донецькій області.

У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.

У Міністерстві оборони Російської Федерації назвали обстріл міста "операцією відплати" за удар по базі російських військових у ПТУ в Макіївці. Росіяни оголосили про "знищення понад 600 військових".

В ніч на 3 січня російські загарбники також атакували ракетами Дружківку та Краматорськ. Повідомлялося про двох постраждалих.

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