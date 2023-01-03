Наразі відомо про двох постраждалих.

3 січня російські загарбницькі війська вдарили ракетами по Дружківці Донецької області.

Про це повідомляють у Офісі президента України. За попередніми даними, одна ракета вдарила по місту. Інша ракета вдарила по селу Яковліка. Наразі відомо про двох постраждалих людей.

Тим часом Краматорськ також під ударом, повідомляється у офіційному Telegram-каналі Краматорської міської ради.

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"Сидіть в укриттях, ніч неспокійна", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Донецькій області

Раніше у Міністерстві оборони Україні повідомляли, що російська армія планувала вийти на кордони Донецької області до кінця 2022 року.

Наприкінці року вони обстріляли область, повідомлялося про загибель однієї людини, щонайменше троє отримали поранення.

Днями у Маріуполі зафіксували рух колони російської техніки на північ Донецької області.

У мережі повідомлялося, що "кадирівці" тероризують жителів Донецька та Мелітополя.

На думку військового експерта Олега Жданова, на окупований Донецьк може чекати гуманітарна катастрофа.

27 грудня через пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області в Донецькій області зупинилися всі котельні.

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