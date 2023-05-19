"Влада" окупованого півострова заявляє про атаку чотирма дронами.

На наступний день після того, як неподалік Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму з колій зійшли кілька вагонів поїзда, російські окупанти заявили про чергову атаку на залізницю півострова.

Як пише Baza, в ніч на 19 травня невідомий безпілотник впав на залізничні колії поблизу станції Солоне Озеро в північному Джанкойському районі Криму.

"Під час падіння він обірвав контактні дроти. ... Саме залізничне полотно пошкоджено не було, проте рух поїздів довелося призупинити", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Telegram-канал стверджує, що на місці падіння знаходиться безліч уламків, там працюють вибухотехніки.

Так званий "прем'єр-міністр" Криму Сергій Аксьонов повідомляє, що північна частина півострова була атакована чотирма дронами, але руйнувань немає.

Інциденти на залізницях в РФ і Криму - що потрібно знати

У травні почали дедалі частіше відбуватися різноманітні інциденти на залізничних коліях у тимчасово окупованому Криму та на території РФ. З усіх спроб "диверсій" на залізничних коліях, здійснених з початку року, більше чверті припадає на перші два тижні травня. В Офісі президента вважають, що те, що почастішали "диверсії", свідчать про втрату російською владою силового контролю за регіонами і появу партизанів.

Черговий інцидент стався недалеко від Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму 18 травня. Вранці нібито після підриву з колій зійшли кілька вагонів поїзда.

Британська розвідка акцентувала, що в результаті інциденту була заблокувала єдина залізнична гілка в Севастополь, базу Чорноморського флоту Росії. Цей інцидент, хоча його наслідки швидко усунуть, може порушити доставку вантажів і, можливо, озброєнь, таких як крилаті ракети "Калібр", для ЧФ.

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