В Офісі президента України пояснили, чому на російських критичних підприємствах зростає кількість надзвичайних подій.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter назвав чотири основні причини зростання ексцесів на залізницях і критичних підприємствах Росії. За його словами, це прямий наслідок наростання управлінської слабкості Російської Федерації.
Крім того, це свідчить про втрату силового контролю за регіонами, появу агресивних і воєнізованих протестних (партизанських) груп, а також про руйнування сакральності (інформаційної недоторканності) "клану Путіна".
Вибухи та пожежі у Росії: останні новини
Як повідомляв УНІАН, днями в Брянській області підірвали залізницю, в результаті чого зійшов з рейок поїзд з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
Пізніше стало відомо про новий підрив, внаслідок якого з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу та один локомотив.
У Ставропольському краї спалахнули діжки з мазутом, а у Пермі сталася пожежа на заводі з виробництва реактивних систем залпового вогню.
А на нафтопереробному заводі "Ільський" у Краснодарському краї двічі за останні дні спалахували пожежі, в атаках росіяни звинувачують диверсантів.