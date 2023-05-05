Подоляк відзначив чотири причини таких інцидентів.

В Офісі президента України пояснили, чому на російських критичних підприємствах зростає кількість надзвичайних подій.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter назвав чотири основні причини зростання ексцесів на залізницях і критичних підприємствах Росії. За його словами, це прямий наслідок наростання управлінської слабкості Російської Федерації.

Крім того, це свідчить про втрату силового контролю за регіонами, появу агресивних і воєнізованих протестних (партизанських) груп, а також про руйнування сакральності (інформаційної недоторканності) "клану Путіна".

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Вибухи та пожежі у Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями в Брянській області підірвали залізницю, в результаті чого зійшов з рейок поїзд з нафтопродуктами та пиломатеріалами.

Пізніше стало відомо про новий підрив, внаслідок якого з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу та один локомотив.

У Ставропольському краї спалахнули діжки з мазутом, а у Пермі сталася пожежа на заводі з виробництва реактивних систем залпового вогню.

А на нафтопереробному заводі "Ільський" у Краснодарському краї двічі за останні дні спалахували пожежі, в атаках росіяни звинувачують диверсантів.

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