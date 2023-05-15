Чверть від загальної кількості диверсій відбулися в травні.

У Росії з початку року сталося понад 50 диверсій на залізниці, об'єктах Міноборони та енергооб'єктах, при цьому чверть з них - у травні.

Як повідомляє Телеграм-канал "Верстка", з 1 січня по 12 травня на території Росії, а також в окупованому Криму, відбулися як мінімум 57 спроб диверсій на залізничних коліях, об'єктах Міноборони та енергетичних об'єктах. При цьому майже 25% з них відбулися за 13 травневих днів.

"Так, у січні та лютому протестуючі проти війни громадяни здійснили по 12 спроб диверсій. У березні їх число впало до семи, а в квітні знову зросло до 12. У травні ж за 11 днів вже відбулися як мінімум 14 спроб знищення державної власності", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найпоширеніший вид диверсій - підпали релейних шаф на залізницях. З початку року відомо про 36 таких випадків. Другі за популярністю - підпали військкоматів, їх було 9.

Крім того, в травні збільшився масштаб диверсій. Так, 1 і 2 травня в Брянській області сталися два підриви залізничних колій, з рейок зійшли два вантажних потяги. 1 травня в Ленінградській області невідомі підірвали опору лінії електропередачі, а ще одну замінували. Через тиждень на території авіазаводу в Новосибірську стався підпал законсервованого бомбардувальника Су-24.

Також зазначено, що з початку року диверсії відбувалися в 26 регіонах (з урахуванням тимчасово окупованого Криму). Найбільше їх сталося в Підмосков'ї – дев'ять, п'ять - в Новосибірській області, по чотири в Ленінградській області і Санкт-Петербурзі.

У зазначену статистику "Верстки" не увійшли випадки, коли телефонні шахраї змушували людей здійснювати підпали в обмін на повернення вкрадених коштів (зазначається, що на кінець квітня таких історій налічувалося 16).

Диверсії в Росії

У Росії останнім часом почастішали пожежі і вибухи на підприємствах, в яких російська влада традиційно звинувачує українських диверсантів.

Наприклад, 12 травня в Підмосков'ї спалахнув масштабна пожежа на території ТЕС, також у цей день спалахнув завод. на якому виготовляють двигуни для російських МіГ. 11 травня під Брянськом безпілотник атакував нафтобазу "Роснеафти".

На початку травня два рази був атакований Ільський НПЗ у Краснодарському краї, який постачав паливом Чорноморський флот.

Водночас самі росіяни теж беруть участь у підпалах, списуючи все на хитрощі шахраїв. Так, у Первоуральську пенсіонерка двічі намагалася спалити військкомат з "терористами", а попавшись, запевняла, що її змусили це зробити шахраї.

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