Ворожі склади боєприпасів розміщувалися поблизу окупованого села Первомайське.

Збройні сили України успішно уразили російські склади боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram. "Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

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Автономна Республіка Крим у центрі уваги - що відомо про потужну атаку

Як повідомляв УНІАН, 4 січня на окупованому півострові лунали гучні вибухи, вдень Крим опинився під ударом ракет, а вже ввечері - під атакою безпілотних літальних апаратів.

Окупаційна влада заявила, що відбивала наймасовішу атаку за останній час. Росіяни кажуть, що збили 10 українських ракет.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що завдали успішного удару по командному пункту з'єднання військ РФ біля Севастополя. А партизани руху "Атеш" пишуть, що Сили оборони вдарили по російській частині в Євпаторії за їх наведенням.

Водночас у мережі з'являється все більше повідомлень про те, що в результаті вчорашнього удару по окупованому Криму міг бути ліквідований начальник Генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. Але спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук схиляється до того, що це неправда.

У Службі безпеки України сказали УНІАН, що поки не можуть прокоментувати інформацію про можливу ліквідацію Герасимова.

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