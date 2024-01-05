Офіційних доказів його смерті немає.

У мережі з'являється все більше повідомлень про те, що в результаті вчорашнього удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

"Надходять повідомлення про те, що генерал Валерій Герасимов загинув в результаті вчорашніх українських ракетних ударів по Криму. Герасимов - начальник Генерального штабу Збройних сил РФ і перший заступник Міністра оборони Росії. На даний момент інформація не підтверджена", - пише Visegrád 24.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук схиляється до того, що це неправда. "Є багато версій, кого там могли вразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це дійсно", - сказав він в ефірі "Еспресо".

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У Службі безпеки України сказали УНІАН, що поки не можуть прокоментувати інформацію про можливу загибель Герасимова.

Удар по Криму 4 січня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора на окупованому півострові лунали гучні вибухи, вдень він опинився під ударом ракет, а вже ввечері - під атакою безпілотних літальних апаратів.

Окупаційна влада заявила, що відбивала наймасовішу атаку за останній час. Росіяни кажуть, що збили 10 українських ракет.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що завдали успішного удару по командному пункту з'єднання військ Російської Федерації біля Севастополя. А партизани руху "Атеш" пишуть, що Сили оборони вдарили по російській частині в Євпаторії за їх наводкою.

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