Партизани повідомляють про удар по Євпаторії.

Збройні Сили України сьогодні вразили російський військовий об'єкт в окупованому Криму. Про це повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні близько 15:00 Збройні Сили України вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Слава Збройним силам України", - написали вони в Telegram.

Тим часом партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" заявляє, що Сили оборони України завдали удару по частині зв'язку в Євпаторії за їх наводкою.

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"На фото ви можете бачити системи РЛС, переміщення яких ми відстежували тижнями. Результати нашої роботи видно. Прямо зараз горить ця військова частина", - додали вони.

Вибухи в Криму 4 січня:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Севастополі оголосили повітряну тривогу. У місті лунали гучні вибухи, окупаційна влада заявила, що відбиває українську атаку.

Незабаром в мережі з'явилися фото і відео з різних районів Криму. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв назвав цю атаку наймасовішою за останній час. Окупанти кажуть, що їхня протиповітряна оборона збила над півострів десять ракет.

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