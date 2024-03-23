У Мелітополі внаслідок вибухів знищено близько 20 окупантів та кілька вантажівок.

У Головному управлінні розвідки повідомили про результати вибухів, які відбулися 22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя. Як йдеться у повідомленні ГУР, на території міста відбулось два вибухи.

"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot", - повідомляє розвідка.

Наразі точні втрати ворога уточнюються.

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Ситуація у Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області постійно відбувається "бавовна" та нищення окупаційних військ. Там активно діє партизанський рух. Зокрема 8 березня вибухнув склад з боєприпасами російської армії. Про це інформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров, посилаючись на інформацію від місцевих жителів.

Раніше Федоров заявив, що російські загарбники перетворили тимчасово окупований Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій.

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