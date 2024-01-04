Окупанти ще не вирішили, що робити зі зруйнованою будівлею.

У тимчасово окупованому Криму хтось, ймовірно, представники російських спецслужб, вистежують і відловлюють людей, які фотографують зруйнований ракетою штаб Чорноморського флоту Російський Федерації (ЧФ РФ).

Про це повідомили "Кримські партизани". Відзначається, що жителів півострова, які намагаються зафіксувати зруйновану будівлю, вистежують представники відповідних російських структур і стирають фото в телефонах "порушників". Що відбувається з людьми, які вирішили зробити знімок "на пам'ять", не уточнюється.

"У кущах біля зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі сидять два наряди гестапівців. Їх завдання - виловлювати місцевих жителів, які намагаються сфотографувати руїни. Рашисти не придумали, як бути зі зруйнованим штабом, тому вирішили в тупу відловлювати людей і видаляти фото", - йдеться в повідомленні.

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Удар по штабу ЧФ РФ

22 вересня 2023 року стало відомо, що по тимчасово окупованому Севастополю завдано ракетного удару, зокрема, атаковано штаб ЧФ РФ. У будівлі спалахнула масштабна пожежа. За даними ЗСУ, в результаті удару по штабу флоту противника загинули десятки російських військових, в тому числі – командувач ЧФ РФ.

Пізніше стало відомо, що частина будівлі продовжує функціонувати. Контрольно-пропускний пункт працює, а з боку моря біля штабу чергують солдати.

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