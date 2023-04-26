Відповідні роботи були проведені в Алупці.

Росіяни почали проводити роботи з обладнання укриттів у тимчасово окупованому Криму. Роблять загарбники це на випадок "загроз".

Як повідомили в Центрі національного спротиву, відповідні роботи були проведені в Алупці. Крім того, окупанти провели "роз’яснювальну робота" щодо дій на випадок екстреної ситуації з мешканцями кількох будинків

"Особливо окупанти наголошували на виявлення у небі безпілотників, що свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу, а з цим й збільшення панічних настроїв на півострові", – наголосили в ЦНС.

Відео дня

Ситуація в окупованому Криму

Російські окупанти готуються до "евакуації" людей в Криму. За словами заступника постійного предстваника президента в Криму Дениса Чистікова, наразі йдеться про жителів районів, розташованих поблизу адмінмежі з Херсонською областю.

Крім того, ворог посилив охорону Кримського мосту. Через це, як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, на мосту виникають величезні черги.

Вас також можуть зацікавити новини: