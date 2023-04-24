Окупаційна "влада" Криму кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового захопленого півострова, так і з боку РФ.
Очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі "Еспресо" розповів, що через це люди скаржаться на годинні черги.
"Росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з Криму, так і з боку Росії у Краснодарському краї. Люди жаліються, що стоять годинами - проходять огляди. Це говорить про велике значення цієї комунікації для окупантів - вони хочуть виключити будь-які ризики для цього об'єкту. Охорона мосту саме на поверхні - на в'їзді та виїзді значно збільшені", - зазначив він.
Війна в Україні - Крим
На початку жовтня минулого року на Кримському мосту пролунав потужний вибух, обвалилися кілька прольотів дорожнього полотна, було пошкоджено залізничне полотно.
За словами військових, знищення чи ураження Кримського мосту – це лише питання часу. Ця переправа є основним шляхом постачання озброєння з Росії, а порти півострова не пристосовані до заходу транспортних кораблів, тому це суттєво ускладнить ворожу логістику.
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