Людей змушують стояти у годинних чергах через огляди.

Окупаційна "влада" Криму кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового захопленого півострова, так і з боку РФ.

Очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі "Еспресо" розповів, що через це люди скаржаться на годинні черги.

"Росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з Криму, так і з боку Росії у Краснодарському краї. Люди жаліються, що стоять годинами - проходять огляди. Це говорить про велике значення цієї комунікації для окупантів - вони хочуть виключити будь-які ризики для цього об'єкту. Охорона мосту саме на поверхні - на в'їзді та виїзді значно збільшені", - зазначив він.

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Війна в Україні - Крим

На початку жовтня минулого року на Кримському мосту пролунав потужний вибух, обвалилися кілька прольотів дорожнього полотна, було пошкоджено залізничне полотно.

За словами військових, знищення чи ураження Кримського мосту – це лише питання часу. Ця переправа є основним шляхом постачання озброєння з Росії, а порти півострова не пристосовані до заходу транспортних кораблів, тому це суттєво ускладнить ворожу логістику.

Військовий експерт Олег Жданов додав, що український аналог HIMARS може знести Кримський міст.

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