Спрацює російська пропагандистська машина, яка видасть втрату Криму "майже за щастя".

Захід Збройних сил України у Крим викличе болючу реакцію у правлячої еліти Росії. Разом з тим, ядерного удару не буде.

Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Це (захід ЗСУ в Крим - УНІАН) буде болісно, але терпимо для них. Їхній пропаганді треба віддати належне, якщо у ворога і є щось гарне. Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона – а це був найбільший здобуток так званої "спеціальної воєнної операції" – просто як буденну справу. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й гарна річ була для них. Тобто вони вже все напрацювали. Моделі по тому, як висвічувати новини під час подій у Криму – всі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їх суспільство", - зазначив Буданов.

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Очільник ГУР впевнений, що втрату Криму роспропаганда видасть за "вимушений крок і взагалі майже щастя". Разом з тим, Буданов впевнений, що ядерного удару у разі заходу ЗСУ в Крим не буде.

Звільнення Криму від російських окупантів - що відомо

Росіяни продають свою нерухомість і їдуть з Криму. Крім того, окупанти будують лінії оборони та риють окопи на пляжах, готуючись до оборони.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що вибухи на півострові можуть бути випробуваннями нових зразків озброєнь, які надходять українській армії. Пізніше він зазначив, що для звільнення Криму Україна застосовуватиме всі види незабороненої зброї.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що український план зі звільнення окупованого Криму поступово реалізується. Він впевнений, що весною ЗСУ зайдуть на півострів.

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