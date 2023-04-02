Для деокупації Криму буде зроблено 12 кроків, зазначив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов детально пояснив, що українська влада буде робити для звільнення тимчасово окупованого росіянами Криму.

Буде зроблено 12 кроків для деокупації півострова, написав чиновник на своїй сторінці у Facebook. Данілов зазначив, що 1 крок - на обговорення винесуть питання щодо розміщення в Криму пам’ятника "Русский военный корабль идет на*уй". "З метою економії державних коштів може бути використаний п'єдестал пам’ятника затопленим кораблям у Севастополі (але про це місто трохи нижче)", - зазначив він.

Секретар РНБО описав 2 крок - йде робота над люстраційний механізмом персональної оцінки, завдяки якому буде визначено ступінь залученості конкретної особи до підтримки окупантів, яким передбачається, зокрема, обмеження права брати участь у виборах (балотуватися й голосувати).

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Крім того, українські державні службовці, які почали працювати на ворога, постануть перед судом - їм загрожує кримінальна відповідальність чи позбавлення держпенсій та можливості працювати в держорганах (3 крок).

"Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян Росїї, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності - геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і Криму зокрема", - назвав Данілов 4 крок.

Пропагандистам-посіпакам РФ загрожують позбавлення волі, пенсії, звань та майна (5 крок). Росіяни, які незаконно приїхали жити у Крим після окупації, будуть змушені покинути півострів у термін, який буде визначено законом (6 крок). Чиновник підкреслив, що привласнене окупантами майно отримають назад законні власники (7 крок).

"Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків… Реалізується комплексна програма "Детоксикація" - нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова", - повідомив секретар РНБО 8 та 9 кроки.

Також буде створена документальна база фактів злочинів росіян проти українців. Українські та кримськотатарські активісти будуть відновлені в правах (10 крок). Політв’язні РФ будуть негайно звільнені, та їм виплатять збитки за моральну шкоду (11 крок).

"Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий "город русской славы" ("слава" якого, зокрема, полягає в тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот) перейменовується в "Об’єкт №6". Верховна Рада України пізніше приймає рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар", - описав Данілов 12 крок.

Звільнення Криму від Росії - сьогодні це варто знати

Україна вирішила боротися за всі свої території, окуповані російськими загарбниками. У січні західні ЗМІ писали, що США можуть надати Україні озброєння, яке необхідне для деокупації Криму.

На думку полковника запасу армії України Романа Світана, Крим можна звільнити за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS.

На початку лютого стало відомо, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вже вирішили починати готувати кадровий резерв для звільненного у майбутньому Криму.

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