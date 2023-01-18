Офіційні особи США обговорюють зі своїми українськими колегами використання американської зброї для націлення на Кримський міст.

Сполучені Штати Америки можуть надати Україні озброєння, необхідне для повного звільнення окупованого Криму. Хоча офіційно США дотримуються "жорсткої лінії" та відмовилися надати Україні далекобійну зброю для завдання ударів по військових базах російських військ у Криму, тепер ця позиція починає пом’якшуватися.

Декілька американських чиновників на умовах анонімності розповіли виданню The New York Times, що після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами адміністрація Байдена починає визнавати, що Україна може потребувати сили, щоб завдати удару по окупантам у Криму, навіть якщо цей крок збільшить ризик ескалації.

"Зміна позиції відбулася, оскільки адміністрація Байдена повірила, що якщо українська армія зможе показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах. Крім того, за словами офіційних осіб США та експертів, побоювання щодо того, що Кремль відповість у відповідь із застосуванням тактичної ядерної зброї, згасли, хоча вони попередили, що ризик залишається", – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що нова позиція щодо Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році, показує, наскільки далеко просунулися чиновники адміністрації Байдена від початку війни РФ проти України, коли вони остерігалися навіть публічно визнавати, що Сполучені Штати надають українським військам зенітні ракети Stinger. В ході війни Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО поступово переходили від поставок Javelin і Stinger до передових ракетних систем, систем ППО Patriot, бойових броньованих машин і навіть деяких західних танків.

Журналісти видання пишуть, що американські офіційні особи обговорюють зі своїми українськими колегами використання американської зброї, від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley, щоб, можливо, націлитися на Кримський міст.

"Однак президент Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які Києву знадобляться для атаки на російські об’єкти на півострові", – наголосило NYT.

Незважаючи на надання додаткового озброєння, адміністрація Байдена не вважає, що Україна може захопити Крим військовим шляхом. Крім того, все ще існують побоювання, що такий крок може спровокувати російського диктатора Путіна відповісти ескалацією. Проте, як кажуть офіційні особи, Росія повинна вірити, що Крим знаходиться під загрозою, як фактор для зміцнення позиції України в будь-яких майбутніх переговорах.

Американські чиновники вважають, що продемонструвавши здатність завдавати ударів по Криму, Україна могла б показати, що російський контроль над півостровом не встановлений. Крім того, адміністрація Байдена все більше вважає, що удари по тилових лініях Росії, які виходять з Криму, можуть серйозно зашкодити здатності Кремля просувати свої лінії фронту далі.

"Без Криму все розвалиться", – наголосила, топ-чиновниця Пентагону з питань України за часів президентства Обами Евелін Фаркас.

Деокупація Криму

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія вже готова тікати з окупованого Криму. Він припустив, що після того як Крим перейде під тотальний вогневий контроль України, окупанти почнуть тікати з півострова.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що місця базування окупантів на південному напрямку значно пошкоджені, тому росіяни намагаються відсунутись якомога далі від фронту. Це стосується і тих загарбників, які засіли в Криму та почали активно укріплювати свою оборону. Вони готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк зазначив, що Росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій. Вороги наразі докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор у Крим.

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