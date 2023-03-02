Потрібно змінити пріоритети у процесі деокупації Криму, вважає секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Українській владі необхідно змінити стратегію звільнення Криму, захопленого Російською Федерацією.

Необхідно змінити пріоритети у процесі деокупації півострова, написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму акаунті в Twitter. "Стратегія деокупації Криму - час нової редакції. Черговість засобів деокупації - політико-дипломатичних, військових, економічних тощо - вимагає зміни пріоритетів", - зазначив він.

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Деокупація Криму - сьогодні це варто знати

Київ вирішив боротися за всі свої землі, які захопили росіяни. Західні ЗМІ у січні повідомляли, що американська сторона може надати Україні озброєння, необхідне для звільнення Криму.

Полковник запасу Збройних сил України Роман Світан говорив, що деокупація півострова можлива за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS.

Пізніше колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес говорив, що на першому етапі звільнення півострова захисники України мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі російського Чорноморського флоту, а на другому - вразити інші важливі для супротивників цілі, щоб зробити Крим непридатним для військ РФ.

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