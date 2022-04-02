Місцевих жителів закликали не чіпати міни, зазначили у військовій адміністрації Кривого Рогу.

У Кривому Розі загинули двоє місцевих жителів від вибуху принесених ними додому касетних мін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні вночі окупанти обстріляли уперше цивільні об'єкти. Постраждали понад 10 домівок, навчальний заклад. Загиблих, на щастя, немає. Нам вдалося вчасно провести евакуацію і люди прислухались", - сказав він.

Вілкул зауважив, що попри роз'яснювальну роботу деякі громадяни не зважають на небезпеку при поводженні з боєприпасами, зокрема касетними.

"Вчора наша ДСНС знешкодила 36 таких мін. При цьому одну таку міну забрали з рук 12-річної дитини. А сьогодні зранку декілька таких боєприпасів двоє місцевих жителів принесли додому. У підсумку ці міни вибухнули, і ми маємо двох загиблих - батька й сина. Це сталося через незважання на небезпеку і попри всі наші заклики не чіпати жодні міни", - сказав Вілкул.

Нагадавши, російські війська увірвалися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, були обстріляні околиці Кривого Рогу.

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