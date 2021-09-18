Відкрито кримінальне провадження, триває розслідування.

У Кривому Розі Дніпропетровської області на одному з підприємств під час виконання робіт з підвищеною небезпекою загинули троє чоловіків, їх затягнуло до насосу.

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у Facebook.

"Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насосу", – зазначили у поліції.

За фактом загибелі працівників відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

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Водночас УП з посиланням на джерело повідомляє, що у селищі Радушне Криворізького району в каналізаційному колодязі знайшли мертвими трьох робітників комунального підприємства "Кривбасводоканал". При цьому, за попередніми даними, вони отруїлися парами аміаку.

Раніше повідомлялося, як у Карпатах поблизу села Вороненко Івано-Франківської області 15 вересня прогримів вибух. Загинули двоє чоловіків, ще чотири жінки отримали опіки та травми.

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Автор: Катерина Шварц