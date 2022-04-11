У Новоайдарі розбито вщент ворожий арт-склад, поділився очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Ситуація на Луганщині лишається складною, обстріли збільшуються з дня на день, є загиблі серед цивільних.

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Приліт у Лисичанську, де немає навіть натяку на військових. Щось величезне прилетіло, що навіть, фура може сховатись у цій воронці", - сказав Гайдай.

За його словами, найтяжча ситуація зараз у Рубіжному та Попасній - там постійні цілодобові обстріли.

"Але є і дві хороші новини: вчора ввечері наші накрили арт-склад, розбили вщент у Новоайдарі. А сьогодні збили 1 літак", - зазначив очільник Луганської ОВА.

Також він повідомив, що евакуація з області не припиняється, кожного дня вивозять людей. Гайдай зазначив, що ті, хто мав бажання, вже виїхали, а лишилися ті, хто боїться втратити своє майно. "Але у нас є приклади, коли ми з укриттів вивозимо людей, а за день-два там просто місиво на тому місті. Будинки складаються як паперові", - сказав він.

На питання, чи багато лишилося в області цистерн з аміаком, які підірвали окупаційні війська, Гайдай сказав, що підібратися на місце поки неможливо через постійні мінометні обстріли, а спитати нема у кого, бо усі працівники приватного підприємства розбіглися. "Будемо сподіватись, що загрози великої немає, і шкоди великої не нанесе, якщо буде якійсь підрив", - зазначив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по містах, розташованих в Луганській області.

У квітні Сергій Гайдай попередив, що окупанти накопичують сили та готуються до наступу. Чиновник зазначив, що ворог не хоче повторити свій "дебільний бліцкриг" і поки гальмує.

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