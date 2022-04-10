РФ накопичує сили, щоб здійснити прорив, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти накопичують сили та готуються до наступу.

Супротивник поки гальмує, не хоче повторити свій "дебільний бліцкриг", розповів чиновник в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, ворог не хоче повторення, тому накопичує сили так, щоб "100% зробити прорив".

Співрозмовник додав, що від того, як розвиватиметься ворожий наступ, буде залежати переговорний процес з РФ.

"…Ми чекаємо наступу десь три-чотири дні. Вони поки що гальмують, бо не хочуть повторення свого дебільного бліцкригу, який триває вже так багато днів. Вони не хочуть повторення, тому накопичують сили так, щоб 100% зробити прорив. Повинні були ще вчора-позавчора. Не вийшло", - зазначив Гайдай.

Чиновник зазначив, що захисники української держави десь не підпускають окупантів, а десь - піддавлюють.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по містах, розташованих на Луганщині - Сєвєродонецьк та Рубіжне.

ЗМІ дізналися, що РФ розраховувала закінчити війну в Україні за лічені дні.

6 квітня Сергій Гайдай говорив, що супротивник може намагатися піти в наступ на Луганщині через три-чотири дні.

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