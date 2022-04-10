Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти накопичують сили та готуються до наступу.
Супротивник поки гальмує, не хоче повторити свій "дебільний бліцкриг", розповів чиновник в інтерв’ю "Українській правді".
За його словами, ворог не хоче повторення, тому накопичує сили так, щоб "100% зробити прорив".
Співрозмовник додав, що від того, як розвиватиметься ворожий наступ, буде залежати переговорний процес з РФ.
"…Ми чекаємо наступу десь три-чотири дні. Вони поки що гальмують, бо не хочуть повторення свого дебільного бліцкригу, який триває вже так багато днів. Вони не хочуть повторення, тому накопичують сили так, щоб 100% зробити прорив. Повинні були ще вчора-позавчора. Не вийшло", - зазначив Гайдай.
Чиновник зазначив, що захисники української держави десь не підпускають окупантів, а десь - піддавлюють.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по містах, розташованих на Луганщині - Сєвєродонецьк та Рубіжне.
ЗМІ дізналися, що РФ розраховувала закінчити війну в Україні за лічені дні.
6 квітня Сергій Гайдай говорив, що супротивник може намагатися піти в наступ на Луганщині через три-чотири дні.