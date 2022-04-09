Через постійні обстріли, зауважив очільник області Сергій Гайдай, важко порахувати людей, які залишились на Луганщині.

На Луганщині тривають обстріли, особливо важка ситуація в Рубіжному, Попасній, Лисичанську та Гірській громаді.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного інформаційного марафону.

"Обстріли постійні, дійсно гатять з усього що є, як і раніше, авіацію застосовують. В основному це Рубіжне і Попасна, Гірська громада, там просто гатять постійно, там напевне 70 відсотків будинків знищено повністю. По Лисичанську обстріли, бачимо, накопичення техніки якраз заходить збоку РФ і йде в бік Старобільська. Ситуацію бачимо, контролюємо", - сказав голова ОВА.

За його словами, після вчорашньої атаки на Краматорськ місця евакуації з області не розголошують.

"Ми не зупиняємось, так само продовжується евакуація в один той самий час", - зазначив він.

Гайдай розповів, що зараз патрульні поліцейські обʼїжджають місця укриттів людей і намагаються вмовити їх виходити і їхати далі.

"Ми змінили станції, не буду називати на які. Але евакуація продовжується, не зупиняється", - сказав він.

Через постійні обстріли, зауважив Гайдай, важко порахувати людей, які залишились на Луганщині.

"Орієнтовно у нас в області залишилось десь 30 відсотків від тієї кількості, яка була, було близько 300 тис. людей, близько 100 тис. залишається. Однак працює евакуація, щодня ця цифра зменшується, слава Богу", - підсумував очільник області.

Він також повідомив, що упродовж дня внаслідок обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Золотого пошкоджено 11 об'єктів, серед яких 4 будинки, промисловий склад, спортивна інфраструктура.

"Зазнали поранень четверо людей, врятовано з-під завалів та обстрілів чотирьох осіб, з яких одна дитина", - уточнив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку російські окупанти завдали удару по Лисичанську Луганської області. У місті спалахнуло АЗС, багатоповерхівка та підприємство. За словами Сергія Гайдая, пожежі неможливо загасити через постійні обстріли російських військових.

Згодом біля Рубіжного на Луганщині окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою. Але пара від вибуху цистерни з чотирма тоннами азотної кислоти розповсюдилася в районі позицій росіян. Загрози життю населення немає.

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