Супротивник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

Російські окупанти облаштували військових шпиталь на 200 осіб у місцевій лікарні Біловодська на тимчасово окупованій Луганщині, усіх цивільних "виписано".

Про це йдеться у зведенні Генштабі Збройних сил України станом на 6:00 середи, 29 березня. "Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць", - сказано у зведенні.

Зазначається, що у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. "Водночас, усіх цивільних людей "виписано", - уточнили у Генштабі.

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На початку лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що в тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області усі медзаклади переповнені пораненими супротивниками.

Також повідомлялося, що у шпиталь загарбників, облаштований у місті Світлодарськ, прибув медперсонал із Якутії.

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