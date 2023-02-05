У Світлодарськ прибув медперсонал із Якутії, зазначили у Генштабі.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками.

У Горлівці російські загарбники облаштовують під польові шпиталі дитячі садочки, школи чи просто складські приміщення, про це у неділю, 5 лютого, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

"Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Вранці 5 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник зосереджує зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на таких напрямках - Лиманському, Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському. Біля дев'яти населених пунктів на Донбасі було відбито ворожі атаки. Зокрема, в Донецькій області бої були в районі Бахмута.

Варто зазначити, що під час наступальних дій росіяни зазнають серйозних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 130 590 окупантів.

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