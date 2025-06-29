РФ уперше за довгий час вдарила по Львову: стали відомі наслідки атаки

Загалом прильоти зафіксовано в кількох областях, дотепер відомо про чотирьох постраждалих.

Під час нічного масованого удару російських окупантів по Україні вперше за довгий час була атакована Львівська область.

Її атакували ворожі бойові безпілотники та крилаті ракети, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький. Він зазначив, що метою була критична інфраструктура області. Але, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Як додав мер Львова Андрій Садовий, в даний час завершено перевірку по місту.

Відео дня

"Ворог пробував бити по критичній інфраструктурі. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля", - написав він.

Крім того, у Кременчуцькому районі Полтавської області атаковано одне з підприємств, повідомив голова ОВА Володимир Когут. За його словами, на місці прильоту виникла пожежа, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Даних про постраждалих поки що немає.

Також був приліт і в Запорізькій області. У телеграм-каналі голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що ракетний удар припав на підприємство в Запоріжжі, внаслідок чого пошкоджено робоче приміщення.

"16-річна дівчина поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - повідомив Федоров.

Також стало відомо, що внаслідок масованого удару є пошкодження цивільної інфраструктури в Черкаській області, повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОДА Ігор Табурець. За попередніми даними, три людини постраждали.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також оприлюднив дані про наслідки нічного удару. Так, уночі ворог атакував Миколаїв балістикою та декількома групами Shahed 131/136.

"Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає", - деталізував він.

В Миколаївському районі внаслідок прильотів пошкоджено кілька приватних будинків, обійшлось без поранених.

Масована атака на Україну

Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, внаслідок чого в багатьох областях лунали вибухи.

Повітряну тривогу оголосили спочатку в кількох областях, потім вона поширилася на всю територію країни. Тривога тривала всю ніч, відбої почали давати тільки о 5 ранку.

За даними моніторингових каналів, РФ уночі масовано атакувала Україну БпЛА, калібрами, кинджалами, балістикою і крилатими ракетами зі стратегічної авіації. За даними моніторів, було запущено понад 450 дронів і 40 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: