Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

В ніч проти неділі, 29 червня 2025 року, російські терористи вчергове атакують Україну. У небі фіксуються дрони, також повідомлялося про зліт ворожих бомбардувальників Ту-95МС.

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Оновлено 03:27: На Полтавщині працює ППО. Вибухи чути і в Миколаєві. Загроза дронів актуальна для багатьох регіонів України.

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Оновлено 03:16: Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. За даними очільника ОВА Івана Федорова, пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали. В області триває повітряна тривога.

Оновлено 03:12: Масованої атаки з боку окупантів зазнала і Полтавська область. Як розповів очільник ОВА Володимир Когут, в області працювала ППО.

"Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило", – додав він.

Станом на цю мить загроза для Полтавщини залишається актуальною, зауважив Когут.

Оновлено 03:00: У Львові лунають вибухи, повідомляють ЗМІ.

Оновлено 02:56: Загроза ударних БПЛА актуальна і для Львова. Місцева влада закликає людей перебувати у безпечних місцях.

Оновлено 02:52: За даними Повітряних сил, ворожі дрони прямують і в напрямку Дніпра. Аналогічна загроза є і для Миколаєва.

Оновлено 02:41: У напрямку Кременчука та Тернополя фіксуються БПЛА.

Оновлено 02:29: Фіксується швидкісна ціль на Кременчук, інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 02:28: Додалася загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Оновлено 02:21: Група крилатих ракет фіксується на Одещині. Летять у північно-західному напрямку, повідомили в Повітряних силах.

Крім того, є фіксація БПЛА повз Бровари курсом на Київ.

Оновлено 02:17: Швидкісна ціль курсом на Кременчук, заявили у ПС ЗСУ. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Кинджалів".

Тим часом у Запорізькій області лунають вибухи, написав у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Іван Федоров.

Оновлено 02:15: Повітряна тривога оголошена в усіх областях України. О 02:13 сирени пролунали на Закарпатті.

Оновлено 02:12: Зафіксовано виліт винищувачів МіГ-31К (носії ракет "Кинджал") з аеродрому Саваслейка.

Оновлено 02:07: Військові повідомляють про крилату ракету, що летить з Харківщини в напрямку Полтавської області.

Оновлено 02:02: Крилата ракета летить в напрямку Харківщини, пишуть у Повітряних силах. Для Запоріжжя є загроза застосування дронів – БПЛА летять в напрямку міста.

Оновлено 01:59: У Повітряних силах ЗСУ повідомили про крилату ракету, що летить повз Запоріжжя в напрямку Дніпропетровщини.

Оновлено 01:55: На Львівщині працює ППО, інформує очільник ОВА Максим Козицький.

Тим часом "Николаевский Ванек" пише про фіксацію в українському повітряному просторі ракет "Калібр".

Оновлено 01:51: Про ворожі дрони в напрямку Львова інформує мер Андрій Садовий. Цю інформацію підтверджують і в Повітряних силах ЗСУ. Також дрони фіксуються в напрямку Черкас та Тернополя.

Атака дронами триває вже кілька годин. Станом на 01:50 тривогу було оголошено майже по всій країні. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони в різних регіонах.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Терор українських міст з боку російських загарбників не припиняється ні на день.

В ніч проти 28 червня окупанти атакували дронами Одесу. Через влучання БПЛА пожежа спалахнула на 7, 8 та 9 поверхах 21-поверхового житлового будинку.

Внаслідок атаки постраждало понад 10 осіб. Повідомлялося і про двох загиблих.

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