Двом з них стріляли у потилицю.

В тимчасово окупованому Маріуполі за декілька днів були ліквідовані шість російських військових.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада з посиланням на прокремлівські ЗМІ. "За їх інформацією, двох військових (один з них – офіцер) було застрелено на вулицях міста. Цим військовим стріляли у потилицю. Ще чотирьох військових знайшли мертвими на пляжі міста. Перед своєю смерю вони вживали алкоголь", - навели повідомлення росіян у Маріупольській міськраді.

Там уточнили, що поряд із тілами окупантів знайшли портрет їхнього президента Володимира Путіна. На ньому кров'ю було написано: "Йдіть!".

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У зв'язку з цим, як зазначили у міськраді, російські пропагандисти припускають, що в тимчасово окупованому місті діє нова група партизанів.

Ситуація з ліквідацією окупантів

У Маріуполі часто гинуть російські окупанти. Нещодавно були оприлюднені дані про те, що у місті російські військові з числа колишніх ув’язнених вбили свого командира через його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Крім того, в районі селища Мирне Мелітопольського району сили спротиву підірвали автомобіль кадирівських бойовиків.

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