Зазначається, що Богдан Єрмохін перебуває разом із сестрою.

Українець Богдан Єрмохін, якого росіяни незаконно депортували з Маріуполя, знаходиться в Білорусі разом з сестрою. 17-річному хлопцю окупанти вручили повістку.

Російське видання "Верстка" повідомило, що 13 листопада українець, якого російська влада пообіцяла вивезти в "третю країну" для зустрічі з родичкою, повідомив на своєму сторінці в Instagram, що йому як і раніше не відомі деталі поїздки.

"Дайте мені відповідь або будь-яку інформацію з цього приводу", - вимагав Єрмохін

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Варто відзначити, що росіяни обіцяли повернути хлопця на батьківщину.

Викрадення Єрмохіна - що відомо

Неповнолітнього українця Богдана Єрмохіна, як і багатьох інших дітей, російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя навесні 2022 року. Його віддали в прийомну сім'ю в Підмосков'ї.

На початку 2023 року хлопець спробував самостійно повернутися в Україну, але на кордоні з Білоруссю його затримали російські силовики. У листопаді українця викликали в Російський військкомат.

Через кілька підліток записав відеозвернення до Президента України Володимиру Зеленському з проханням допомогти повернутися додому. Після чого послідувала заява російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової про те, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.

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