Машина згоріла, а кількість жертв встановлюють.

В районі селища Мирне Мелітопольського району Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівських бойовиків.

"Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом - між партизанами та окупантами. Опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їх "Нива", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

Федоров повідомив, що автомобіль окупантів згорів. При цьому зазначив, що кількість жертв наразі встановлюється.

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Мер Мелітополя зазначає, що, не зважаючи на всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях, ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично.

Ліквідація окупантів - останні новини

У Кремінній підірвали автомобіль з верхівкою силовиків "ЛНР". Зазначалося, що в автомобілі знаходилися "т..в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" і "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР".

Російські ЗМІ повідомляли, що увечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній ("ЛНР") загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УУР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. З ним же в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.

Обидва окупанти госпіталізовані з осколковими пораненнями.

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