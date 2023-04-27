У Мелітополь прибувають нові сили супротивника, дізнався очільник міста.

Мер тимчасово окупованого росіянами Мелітополя Іван Федоров наголошує, - ще рано говорити, що вороги тікають з міста.

Про це чиновник сказав у четвер, 27 квітня, в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, наскільки окупантам у Мелітополі неспокійно. "Точно неспокійно окупантам у Мелітополі. Точно вони напружені і в паніці, і думають, яким чином їм вивозити свої сім'ї чи самим найближчим часом виїжджати з тимчасово окупованого Мелітополя", - сказав міський голова.

Водночас, зауважив він, спостерігається "зворотна тенденція". "Щодня наші мешканці повідомляють, що нові й нові підрозділи окупаційної армії приїжджають до тимчасово окупованого Мелітополя. Так, буквально вчора повідомили мешканці про те, що до готелю "Мелітополь", який знаходиться в самому центрі міста, приїхали нові підрозділи "кадирівців", які заселилися в готель", - розповів Федоров.

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Крім того, додав він, щодня спостерігається пересування військової техніки містом. "З півдня, через Мелітополь, яка потім рушає на запорізьку лінію фронту", - пояснив мер.

Так, зауважив він, відзначається тенденція того, що ворог "панікує і не знає, що буде завтра, які команди будуть надходити завтра". "Але точно ще рано говорити про те, що вони біжать з тимчасово окупованого Мелітополя", - наголосив Федоров.

Він також відзначив посилення фільтраційних заходів у Запорізькій області в останні кілька тижнів.

Ситуація на захопленій частині Запорізької області - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Іван Федоров повідомив, що колаборантам на тимчасово окупованій території Запорізької області доводять алгоритми евакуації. За деякою інформацією, зрадники обговорюють необхідність знищувати документи окупаційних органів влади перед втечею.

Раніше мер Мелітополя говорив, що ворог у селах між Токмаком і Василівкою у гучномовці закликає мешканців евакуюватися.

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