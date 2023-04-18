Вороги у низці населених пунктів їздять з гучномовцями й закликають мешканців евакуюватися, поділився мер Мелітополя.

У селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області російські окупанти у гучномовці закликають людей евакуюватися.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що окупантам на Запорізькому напрямку "все тривожніше". "У селах між Токмаком і Василівкою рашисти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися", - повідомив Федоров.

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Ситуація у Запорізькій області - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня в Генеральному штабі Збройних сил України зазначали, що в місті Токмак Запорізької області російська окупаційна "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців. При цьому окупанти кажуть, що начебто будуть повертати власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтво про народження.

17 квітня Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області триває примусова паспортизація, є тенденція до мобілізації місцевих жителів.

На думку військового експерта Івана Ступака, факти мародерства свідчать про те, що ворог буде "драпати" із Запорізької атомної електростанції.

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