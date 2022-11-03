Супротивники обстріляли Миколаївський та Баштанський райони.

За минулу добу ворог кілька разів обстріляв Миколаївщину, пошкоджені трансформаторна підстанція та водонапірна башта.

Аварійно-ремонтні роботи з відновлення електропостачання були оперативно проведені, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, 2 листопада, орієнтовно о 13:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Шевченківської громади Миколаївського району пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту, електроопори.

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Також вчора, але пізно ввечері, ворог обстріляв Широківську громаду Баштанського району - зруйновано житловий будинок.

"Сьогодні, 3 листопада, з 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади... Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив голова ОВА.

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Вранці 1 листопада Росія знову атакувала Миколаїв. Російські загарбники запустили по місту ракети з комплексу С-300. Унаслідок ворожого обстрілу зруйновані житлові будинки, у 5-поверхівці спалахнула пожежа. Жертвою нової ворожої атаки стала літня жінка.

2 листопада стало відомо, що супротивники уночі та зранку обстріляли два райони Миколаївської області. Загарбники, зокрема, використали касетні снаряди.

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