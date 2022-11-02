Відомо про одну поранену людину.

Уночі та зранку окупанти обстріляли два райони на Миколаївщині.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його інформацією, у Миколаївському районі вранці, 2 листопада, о 06:00 під обстрілом був населений пункт у Первомайській громаді. Там внаслідок удару пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

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У Баштанському районі сьогодні о 03:45 обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучання були в раніше зруйновані будівлі. Постраждалих немає.

Також голова ОВА повідомив, що тривають обстріли Березнегуватської громади. Зокрема, вчора орієнтовно о 22:32 було обстріляно один із населених пунктів громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Крім того Кім повідомив, що вчора, 1 листопада, окупанти при обстрілі двох населених пунктів Галицинівської громади Миколаївського району застосували касетні снаряди. Обстріли здійснили орієнтовно о 14:10 та 16:20. Внаслідок цього в одному з населених пунктів людина отримала поранення. Детальна інформація уточнюється.

Обстріл Миколаєва 1 листопада

Як повідомляв УНІАН, близько опівночі 1 листопада російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля навчального закладу. Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталася пожежа.

Вранці 1 листопада Росія знову атакувала Миколаїв. Російські загарбники обстріляли місто ракетами С-300, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки, в 5-поверхівці спалахнула пожежа. Внаслідок атаки росіян одна літня жінка загинула.

Згодом Президент України Володимир Зеленський показав страшні наслідки російських ударів по Миколаєву. Він звернувся до російських терористів і зазначив, що єдиним фіналом для них стане поразка і справедливе покарання за всі злочини в Україні.

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