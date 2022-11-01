Близько опівночі російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300, внаслідок чого загинула жінка.

Сьогодні, 1 листопада, вранці Росія знову атакувала Миколаїв. Російські загарбники обстріляли місто ракетами С-300, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки, в 5-поверхівці спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки росіян одна літня жінка загинула. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розказав, що вона ховалась від ворожої ракети у ванні.

"На жаль, в результаті нічних обстрілів загинула літня жінка. Вона просто ховалась в ванній від цих обстрілів, все одно ракета її там знайшла. Тварюки…" – заявив Віталій Кім.

В ДСНС показали фото с місць обстрілів в Миколаєві. Рятівники гасили пожежі, яка виникли після попадання рашистських С-300. З-під завалів одного зі зруйнованих одноповерхових житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблої жінки.

Війна в Україні: ситуація в Миколаєві

Як повідомляв УНІАН, близько опівночі російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля навчального закладу. Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталася пожежа.

Крім того, у кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено дах.

У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Президент України Володимир Зеленський показав страшні наслідки російських ударів по Миколаєву. Він звернувся до російських терористів і зазначив, що єдиним фіналом для них стане поразка і справедливе покарання за всі злочини в Україні.

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