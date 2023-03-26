На Миколаївщині розпочали пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель.
Про це повідомляє спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров. "У Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. У регіоні спостерігається збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів", - повідомив речник.
Станом на сьогодні, 26 березня, замінованими залишаються ще 280 тис. га угідь.
Розмінування України - сьогодні це варто знати
Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні "мінне забруднення" охопило площу приблизно 170 тис. квадратних кілометрів, а це - понад чверть української держави.
Україна стала однією з найбільш забруднених мінами та снарядами держав світу. Прем'єр Денис Шмигаль говорив, що в нашій країні створять центр гуманітарного розмінування.