У Миколаївській області почали розміновувати сільськогосподарські землі / фото УНІАН, Ратинський В'ячеслав

На Миколаївщині розпочали пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров. "У Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. У регіоні спостерігається збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів", - повідомив речник.

Станом на сьогодні, 26 березня, замінованими залишаються ще 280 тис. га угідь.

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Розмінування України - сьогодні це варто знати

Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні "мінне забруднення" охопило площу приблизно 170 тис. квадратних кілометрів, а це - понад чверть української держави.

Україна стала однією з найбільш забруднених мінами та снарядами держав світу. Прем'єр Денис Шмигаль говорив, що в нашій країні створять центр гуманітарного розмінування.

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