У регіоні ще заміновано сотні тисяч гектарів угідь, зазначили в ОК "Південь".

На Миколаївщині розпочали пріоритетне розмінування сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров. "У Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. У регіоні спостерігається збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів", - повідомив речник.

Станом на сьогодні, 26 березня, замінованими залишаються ще 280 тис. га угідь.

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Розмінування України - сьогодні це варто знати

Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні "мінне забруднення" охопило площу приблизно 170 тис. квадратних кілометрів, а це - понад чверть української держави.

Україна стала однією з найбільш забруднених мінами та снарядами держав світу. Прем'єр Денис Шмигаль говорив, що в нашій країні створять центр гуманітарного розмінування.

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