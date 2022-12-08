Протидіяти мінній загрозі доведеться роками.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що мінний терор російських окупантів проти українців ще жорстокіший, ніж ракетний. Він наголосив, що мінній загрозі доведеться протидіяти роками, адже йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

У вечірньому зверненні 8 грудня 2022 року Зеленський зазначив, що підписав укази про відзначення державними нагородами – посмертно – поліцейських, які загинули напередодні на Херсонщині внаслідок підриву на мінах.

"Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань – коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, – поліцейські потрапили у мінну пастку", – сказав президент.

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Зеленський наголосив, що це та форма російського терору, якій доведеться протидіяти роками.

"Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури", – зауважив глава держави.

Президент додав, що йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

"Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", – сказав Зеленський.

Також він висловив вдячність усім партнерам, які допомагають Україні у розмінуванні. Йдеться про Канаду, Японію, Велику Британію, Словаччину та інші.

Загибель поліцейських на Херсонщині

7 грудня у Херсонській області під час виконання завдання на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області.

Внаслідок підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо правоохоронців дістали поранень.

Сьогодні, 8 грудня, Зеленський посмертно присвоїв Куратченку звання Героя України, його колеги посмертно нагороджені орденами "За мужність" III ступеня.

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