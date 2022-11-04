Також ударів зазнали Миколаївський та Баштанський райони.

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв ракетами С-300, внаслідок обстрілу зруйновано склад, адміністративну будівлю та автівки. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Вночі, 3 листопада, близько 23:30 ворог обстріляв один з районів Миколаєва ракетами типу С-300. Внаслідок чого зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яка була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області", - розповів він.

Крім того Кім повідомив, що 3 листопада ворог ворог обстріляв населений пункт Первомайської громади Миколаївського району, у Баштанському районі тривають обстріли території Березнегуватської громади. Також 3 листопада близько 14:30 та 4 листопада о 00:30 і 04:45 були обстріли населеного пункту Широківської громади – є влучання в уже зруйновані будівлі та по відкритих територіях.

Відео дня

Попередньо, при цих обстрілах обійшлося без жертв.

Ситуація в Миколаївській області - останні новини

Вранці 1 листопада Росія знову атакувала Миколаїв. Російські загарбники запустили по місту ракети з комплексу С-300. Унаслідок ворожого обстрілу зруйновані житлові будинки, у 5-поверхівці спалахнула пожежа. Жертвою нової ворожої атаки стала літня жінка.

Як повідомляв УНІАН, Росія вдарила по китайському терміналу у Миколаєві. Внаслідок удару було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США.

Вас також можуть зацікавити новини: