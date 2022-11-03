Внаслідок удару було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США.

Міністерство закордонних справ України закликає Китай тиснути на Москву з вимогою припинення війни проти України на тлі ракетного обстрілу китайського терміналу у Миколаєві.

Китайська сторона має вимагати, щоб РФ припинила атаки по українській критичній інфраструктурі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - заявив Ніколенко.

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Речник зазначив, що МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України", - наголосив Ніколенко.

"Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", - заявив речник.

Позиція Китаю по війні в Україні

У серпні глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Китай поки зберігає нейтралітет.

На початку жовтня у МЗС Китаю, коментуючи масований ракетний удар по Україні, сказали, що стурбовані погіршенням ситуації.

Речниця міністерства відзначила, що Пекін готовий "продовжувати відігравати конструктивну роль у деескалації ситуації".

20 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після проведення XX-го Всекитайського з'їзду Комуністичної партії Китаю повідомив: в Україні очікують, що Китай буде неупереджено і максимально справедливо дивитися на російську агресію проти України.

27 жовтня президент України Володимир Зеленський висловив надію, що Китай перестане балансувати і надішле Російській Федерації сигнал про потребу припинення війни.

Нещодавно Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, у якій висловив підтримку РФ "під лідерством Путіна".

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