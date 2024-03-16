В обласному центрі, за попередніми відомостями, пошкоджено понад 60 будинків.

У центрі уваги смертоносний російський ракетний удар по Одесі, здійснений 15 березня. Стали відомі імена трьох поліцейських, які стали жертвами повітряної атаки.

Зокрема, Тульчинська міська територіальна громада (Вінницька область) закликала населення зустріти кортеж з загиблими ввечері 16 березня. Йдеться, що територією громади проїжджатиме кортеж із загиблими захисниками України - 33-річним Хоменко Сергієм Олександровичем з Погребищенської громади та 31-річним Федоренко Романом Володимировичем з Липовецької громади.

"Військові полку управління поліції особливого призначення (штурмовий полк "Цунамі") Департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України" Лють" загинули під час російського терористичного нападу в Одесі 15 березня", - йдеться у повідомленні.

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Людей попросили вшанувати пам'ять захисників, сформувавши живий коридор за певним маршрутом.

Також стало відомо, що серед загиблих від вчорашнього ракетного удару є сержант поліції Андрій Ільюшин. Після першого прильоту Андрій Іллюшин поспішив рятувати своїх побратимів, надавати першу медичну допомогу, оскільки він був військовим медиком. Другий ракетний удар забрав його життя. У нього залишилася дружина та маленька дитина", - повідомила одеситка Любов Рябко.

За даними мерії Одеси, за попередніми відомостями, в результаті атаки на місто 15 березня пошкоджено 64 будинки одеситів. Ще чотири приватних будинки знищено повністю. Обстеження продовжується. На місці працює оперативний штаб. Комунальні служби ліквідують наслідки та разом з благодійними організаціями й фондами допомагають в закритті вікон плівкою та ДСП-плитами.

Важливі новини - Одеса потужно атакована, і про це варто знати

Російська армія завдала по місту удару двома ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні. Спочатку була запущена одна ракета, а через невеликий проміжок часу, коли на місце на допомогу людям прибули представники відповідних служб, ворог завдав повторного удару.

Внаслідок атаки загинула 21 людина: співробітник закладу освіти, поліцейські, колишній віце-мер, два рятувальники, фельдшер "швидкої". У лікарнях перебувають десятки поранених, серед них є потерпілі, які знаходяться у важкому стані.

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